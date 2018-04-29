Гран-при Азербайджана: авария «Ред Булл» и неожиданная победа Хэмилтона

В Формуле-1 сменился лидер, а Ферстаппен призывает не искать виноватых в столкновении с Риккардо — подводим итоги эпичной гонки в Баку.

Гран-при Азербайджана принёс «Мерседесу» первую победу в сезоне, хотя на протяжении всего уик-энда «Серебряные стрелы» уступали своим главным соперникам из стана «Феррари» Себастьян Феттель уверенно контролировал почти весь заезд, но столкновение двух партнёров по «Ред Булл» уже второй раз подряд лишает немца победы — в прошлый раз «Скудерия» тоже проиграла из-за автомобиля безопасности, выехавшего в ответ на столкновение двух «Торо Россо». И теперь поражение стоило Феттелю лидерства в чемпионате.

Эти и другие итоги Гран-при Азербайджана — в обзоре «Чемпионата».

«Ред Булл»: второй раз без очков

Борьба двух пилотов «Ред Булл» стала одним из самых напряжённых сюжетов гонки, а их столкновение — самым зрелищным эпизодом заезда. Почти всю гонку Риккардо и Ферстаппен не давали друг другу покоя, пока за 11 кругов до финиша они не столкнулись перед первым поворотом.

«Оба были неправы, — считает консультант «Ред Булл» Хельмут Марко . — Мы не делим гонщиков на первый и второй номера, но ожидаем от обоих ответственности». При этом Ники Лауда, неисполнительный директор «Мерседеса», считает, что в первую очередь виноват Ферстаппен: «Ты не можешь так вилять на прямой. Дэну в конце концов просто некуда было деваться. Всё просто. Я бы заставил гонщиков заплатить за ремонт машин». «Не думаю, что надо искать виноватых, ведь мы — одна команда, и когда подобное случается, это вредит нам обоим», — сказал Ферстаппен. Риккардо, в свою очередь, поблагодарил «Ред Булл» за то, что позволяет напарникам бороться между собой, а также извинился перед командой. «Я увидел пространство внутри и, попав туда, должен был попробовать», — добавил австралиец.

Если оставить за рамками борьбу партнёров по команде, то одной из причин произошедшего стало то, что «Ред Булл» в этой гонке бороться было не с кем. В пятницу у австрийцев был отличный темп на длинных отрезках, их называли чуть ли не главными фаворитами гонки, но на деле «Феррари» и «Мерседес» оказались далеко впереди. За счёт победы Риккардо в Шанхае пережить эту неудачу будет проще, но шансы вмешаться в борьбу за титул становятся ещё более призрачными: в общем зачёте Дэн отстаёт уже на 30 очков, а в Кубке конструкторов «Ред Булл» не хватает уже шестидесяти.

Хэмилтону тоже улыбается удача

Победа в Баку для Льюиса Хэмилтона стала первой в этом сезоне, при этом успех фактически сам пришёл британцу в руки: сначала Феттель ошибся при атаке Боттаса, а затем на «Мерседесе» финна лопнула шина. «Весь уик-энд „Феррари“ были быстрее нас, Валттери был исключительно хорош и заслужил победу, так что я испытываю смешанные эмоции, — сказал после подиума британец. — С одной стороны, нам выпала прекрасная возможность, но с другой — я не чувствовал, что еду как следует, и это немного печалит».

Валттери Боттас, в свою очередь, отметил, что даже не видел обломков, которые пропороли его заднюю шину. «Вы всё видели — нам просто не повезло, — развёл гонщик руками. — Мне сейчас трудно, но ты должен проходить через трудности — это часть гонок». Финн провёл безупречную гонку и дольше всех продержался на стартовом комплекте «суперсофта» — даже в условиях нехватки скорости ему удалось переиграть «Феррари». Результата это, увы, не принесло.

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Ну, а что до Себастьяна Феттеля, то всё, что могло для него пойти не так, пошло не так. Немец строго следовал выбранной тактике, после пит-стопа опережал Хэмилтона на всё те же восемь секунд и должен был вернуться в лидеры после остановки Боттаса. Но сначала не вовремя выехал автомобиль безопасности — Себу пришлось совершать второй пит-стоп, чтобы не ехать финальные круги на холодных и изношенных шинах, а затем произошёл вылет при атаке Боттаса. «Я рад, что попробовал атаковать — у меня не было другого выбора, но, конечно, разочарован тем, как всё закончилось, — говорит Феттель. — Других вариантов не было — справа был Льюис, а Валттери оставил место. Но в итоге я оказался словно в ловушке, поскольку слева увидеть точку торможения сложнее».

Так или иначе, если даже не принимать в расчёт взрыв шины у Боттаса, эта атака стоила Феттелю по крайней мере второго места — вперди Хэмилтона, а вместе с ним — и лидерства в чемпионате. Теперь Льюис на четыре очка опережает Себа, и на 22 балла — Кими Райкконена. Боттас откатился на четвёртое место и отстаёт на 30 очков.

Сюрприз уик-энда: «Форс Индия» на подиуме

С последнего подиума «Форс Индия» прошло без малого два года: в прошлый раз автомобиль с индексом VJM финишировал третьим здесь же — в Баку — в 2016 году (тогда он ещё не был розовым). Теперь же «Форс Индия» празднует свой шестой подиум в Формуле-1. Да, этот успех был бы невозможен без некоторой доли везения и проблем лидеров на последних кругах, однако весь уик-энд «Форс Индия» держалась лидером средней группы команд и в полном составе вышла в Q3. «У меня нет слов, — сказал Чеко. — Это были лучшие круги в карьере». Окон, увы, сошёл на первом круге, но даже этих 15 очков «Форс Индия» оказалось достаточно, чтобы опередить в Кубке конструкторов «Торо Россо», «Хаас» и «Заубер». Тем не менее, в турнирной таблице подопечные Роберта Фернли пока лишь на шестом месте.

На четвёртой строчке по-прежнему «Макларен», но уже вторую гонку подряд Уокинг уступает «Рено» , и теперь французы отстают всего на одно очко. И это даже при сходе Нико Хюлькенберга , который наверняка поборолся бы за подиум, если бы не врезался в стену. «Макларен» же, как и в трёх предыдущих гонках, не дотянулся до Q3, а в гонке Фернандо Алонсо под финиш не удалось пройти даже Шарля Леклера — дебютант вытащил «Заубер» на шестое место и стал одним из героев гонки.

Усиление «Форс Индия» — не самая лучшая новость для «Макларена». MCL33 не так быстра как хотелось бы Уокингу, и хотя Алонсо стабильно приносит очки, «Рено» набирает их ещё больше. Теперь, если в гонках Фернандо будут опережать ещё и «Форс Индия», у «Рено» появится отличный шанс закрепиться на четвёртой строчке.

Кошмар Грожана продолжается

После четырёх гонок у Ромена Грожана нет ни одного очка, а в чемпионате он занимает предпоследнее место — ниже только Сироткин, у которого тоже пока ни одного зачётного балла. Но если проблемы россиянина в первую очередь связаны с медленной машиной, то вот у Грожана болид как раз отличный, но не везёт. И если в плохо прикрученной в Мельбурне гайке мог быть виноват механик, то за инцидент в Баку гонщик может винить только себя. При этом, вплоть до аварии, ставшей результатом мимолётной потери концентрации, Грожан шёл шестым и мог одним махом решить все свои турнирные задачи.

Ещё хуже для гонщика то, что сейчас в паддоке начинают обсуждать контракты на следующий год. Например, в Баку в центре внимания были кандидаты на замену Райкконена в «Феррари» — и Грожана среди них не было. Ромен проиграл Магнуссену в трёх квалификациях из четырёх, не набрал ни одного очка против одиннадцати баллов у напарника и явно находится не в оптимальной форме. Пока это худший сезон в карьере француза.

«Уильямс» набирает первые очки

Гонка в Баку стала первым признаком жизни «Уильямса» в этом году: сначала гонщики едва не пробились в третий сегмент квалификации, а затем Лэнс Стролл оформил первые четыре очка Гроува в этом году. Да, «Уильямс» по-прежнему замыкает таблицу Кубка конструкторов, зато теперь можно быть уверенным, что творение Падди Лоу способно набирать очки — хотя бы время от времени.

В то же время не самым лучшим образом прошла гонка для Сергея Сироткина . После неплохой и многообещающей квалификации россиянин сошёл уже на первом круге, пав жертвой нескольких столкновений. Сначала Сергей поддел «Форс Индия» Серхио Переса — и получил за это штраф в три позиции на стартовой решётке Гран-при Испании, а затем оказался в «коробочке» между Хюлькенбергом и Алонсо.

«В первых поворотах творился хаос, меня зажало между двух машин, и когда я увидел, что будет контакт, уже ничего нельзя было поделать, — рассказал россиянин. — Мы столкнулись, моя машина подпрыгнула, а при приземлении треснули передняя подвеска и крыло. Остановиться уже в третьем повороте — не самые приятные ощущения. Но пока это был наш лучший уик-энд». Пока неясно, будет ли «Уильямс» также быстр в следующих гонках, но инженеры возлагают большие надежды на обновления, которые появятся уже на следующем этапе в Барселоне.