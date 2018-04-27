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Боттас показал лучшее время в первой практике «Гран-при Азербайджана», Сироткин — восьмой
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Боттас показал лучшее время в первой практике «Гран-при Азербайджана», Сироткин — восьмой
Спорт-Экспресс
1 час назад
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Вторым стал гонщик «Ред Булла»
Даниэль Риккьярдо
, а замкнул тройку
Серхио Перес
на «Форс Индии».
Российский гонщик «Уильямса»
Сергей Сироткин
показал восьмой результат.
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