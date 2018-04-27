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Боттас показал лучшее время в первой практике «Гран-при Азербайджана», Сироткин — восьмой
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Боттас показал лучшее время в первой практике «Гран-при Азербайджана», Сироткин — восьмой 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Вторым стал гонщик «Ред Булла» Даниэль Риккьярдо, а замкнул тройку Серхио Перес на «Форс Индии».
Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин показал восьмой результат.
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