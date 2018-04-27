Формула-1. Сергей Сироткин в восьмерке лучших практики в Баку

В столице Азербайджана стартовал очередной этап чемпионата мира по автогонкам с классе «Формула-1». В первой серии пятничных свободных заездов победил пилот Mercedes финн Валттери Боттас. Россиянин Сергей Сироткин впервые в сезоне поднялся в восьмерку сильнейших.

Сироткин, выступающий за команду Williams, проиграл Боттасу 2,238 сек. При этом он в очередной раз опередил своего напарника канадца Лэнса Стролла, который занял в первой практике Гран-при Азербайджана 11-е место.