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Формула-1. Сергей Сироткин в восьмерке лучших практики в Баку
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Формула-1. Сергей Сироткин в восьмерке лучших практики в Баку 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В столице Азербайджана стартовал очередной этап чемпионата мира по автогонкам с классе «Формула-1». В первой серии пятничных свободных заездов победил пилот Mercedes финн Валттери Боттас. Россиянин Сергей Сироткин впервые в сезоне поднялся в восьмерку сильнейших.
Время Боттаса — 1 мин. 44,242 сек. Вторым стал лидер команды Red Bull австралиец Даниэль Риккардо, третий — мексиканец Серхио Перес. Действующий чемпиона мира и напарник Боттаса британец Льюис Хэмилтон только четвертый. Гонщики Ferrari немец Себастьян Феттель и финн Кими Райкконен на 10-м и 15-м местах соответственно.
Сироткин, выступающий за команду Williams, проиграл Боттасу 2,238 сек. При этом он в очередной раз опередил своего напарника канадца Лэнса Стролла, который занял в первой практике Гран-при Азербайджана 11-е место.
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