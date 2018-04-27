Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо показал лучшее время в ходе второй свободной практике Гран-при Азербайджана. Второе время у гонщика «Феррари» Кими Райкконен, третий результат у напарника Риккардо по команде Макса Ферстаппена.
Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин показал семнадцатое время, его партнёр по команде Лэнс Стролл стал четырнадцатым.
Формула-1. Гран-при Азербайджана. Вторая практика
1. Даниэль Риккардо («Ред Булл») 2. Кими Райкконен («Феррари») 3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 4. Валттери Боттас («Мерседес») 5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 6. Фернандо Алонсо («Макларен») 7. Эстебан Окон («Форс Индия») 8. Карлос Сайнс («Рено») 9. Кевин Магнуссен («Хаас») 10. Нико Хюлькенберг («Рено») 11. Себастьян Феттель («Феррари») 12. Серхио Перес («Форс Индия») 13. Ромен Грожан («Хаас») 14. Лэнс Стролл («Уильямс») 15. Пьер Гасли («Торо Россо») 16. Шарль Леклер («Заубер») 17. Сергей Сироткин («Уильямс») 18. Брендон Хартли («Торо Россо») 19. Стоффель Вандорн («Макларен») 20. Маркус Эрикссон («Заубер»)