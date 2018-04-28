Сергей Сироткин попал в аварию на Гран-при Азербайджана

Неудачей завершилась третья сессия свободных заездов на Гран-при Азербайджана в Баку для российского пилота формулической команды Williams Сергея Сироткина . Наш гонщик не справился с управлением болидом в самой концовке тренировок и разбил машину, сломав переднюю подвеску.

Россиянин на входе в третий поворот трассы потерял контроль над болидом и на приличной скорости врезался в стену, передает Sky Sports. С гонщиком все в порядке, он не пострадал, о чем и сообщил своим механикам. «Простите, парни, — цитирует Сироткина Спортс.Ru. — Я в порядке. Но простите».

Поломка основного автомобиля за несколько часов до квалификации грозит россиянину тем, что он не сможет восстановить нужные настройки и, скорее всего, его борьба за место на стартовой решетке сведется к формальному участию. Неясно также, будет ли наложен на Сергея штраф за внеплановую замену ряда элементов болида.