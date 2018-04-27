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Гюнтер, Ферручи и Фукудзуми получили штрафы, Маркелов будет стартовать 15-м
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Гюнтер, Ферручи и Фукудзуми получили штрафы, Маркелов будет стартовать 15-м 

Чемпионат.com 3 часа назад
Завтра, 28 апреля в Баку (Азербайджан) состоится гонка этапа Формулы-2. 27 апреля на городской трассе состоялась квалификация. Победу в ней одержал Александер Албон, россиянин Артём Маркелов показал лишь восемнадцатое время. Тем не менее уже после завершения сессии стало ясно, что в гонке он будет стартовать с пятнадцатого места. Это стало возможным после того, как результаты сразу трёх пилотов были аннулированы.
За различные нарушения регламента штрафам подверглись Сантино Ферручи, Максимилан Гюнтер и Ниреи Фукудзуми, сообщает официальный сайт серии.
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