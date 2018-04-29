Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал аварию между Даниэлем Риккардо и Максом Ферстаппеном на Гран-при Азербайджана, назвав её «гоночным инцидентом».
«Это был обычный гоночный инцидент. У нас нет разделения на первого и второго пилота, поэтому запрещать им бороться противоречит основе философии «Ред Булл». Мы не будет делать этого и впредь. Но гонщики всё равно не уйдут от вины. То, что мы даём им бороться не означает, что они могут творить такое», — передаёт слова Марко корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.