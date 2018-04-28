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Шарапова прокатила бывшего пилота «Формулы-1» за рулем гоночного автомобиля
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Шарапова прокатила бывшего пилота «Формулы-1» за рулем гоночного автомобиля 

Спорт-Экспресс 21 минуту назад
Российская теннисистка Мария Шарапова и бывший пилот «Формулы-1» Марк Уэббер приняли участие в тестах нового спортивного автомобиля. В рамках теста они по очереди управляли машиной, после чего австралийский гонщик высоко оценил навыки вождения россиянки, а она пошутила по этому поводу.
— Кто-нибудь видел Уэббера на пассажирском сиденье? — отметила Шарапова, слова которой опубликованы в официальном Инстаграме WTA.
#fbf @mariasharapova 🏎 «Anyone else seen Mark Webber in the passenger seat?» 😂😂😂
Публикация от WTA (@wta) 27 Апр 2018 в 4:00 PDT
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