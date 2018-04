Шарапова прокатила бывшего пилота «Формулы-1» за рулем гоночного автомобиля

Российская теннисистка Мария Шарапова и бывший пилот «Формулы-1» Марк Уэббер приняли участие в тестах нового спортивного автомобиля. В рамках теста они по очереди управляли машиной, после чего австралийский гонщик высоко оценил навыки вождения россиянки, а она пошутила по этому поводу.

— Кто-нибудь видел Уэббера на пассажирском сиденье? — отметила Шарапова, слова которой опубликованы в официальном Инстаграме WTA.

#fbf @mariasharapova 🏎 «Anyone else seen Mark Webber in the passenger seat?» 😂😂😂

