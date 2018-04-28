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Формула-1. Пилот Ferrari Феттель победил на третьей практике в Баку
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Формула-1. Пилот Ferrari Феттель победил на третьей практике в Баку 

Вести.Ru 31 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель продемонстрировал лучшее время по итогам третьего заезда на проходящем в Баку Гран-при Азербайджана. Его время составило 1 минуту 43,091 секунды. Следом за ним расположились гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон (+0,361), замкнул тройку партнер Феттеля по команде финн Кими Райкконен (+0,402).
Единственный российский пилот «Формулы-1» Сергей Сироткин из Williams показал десятое время, отстав от первого времени на 1,443 секунды. Его партнер по конюшне Лэнс Стролл показал восьмое время (+1,032).
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