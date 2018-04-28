Гран-при Азербайджана Формулы-1: Феттель выиграл поул, Сироткин — 12-й

Перед стартом квалификации сразу три команды обозначили свои претензии на поул, при этом «Мерседес» — фавориты двухкилометровой прямой уличной бакинской трассы — уже после тренировок признали: «Феррари» и «Ред Булл» быстрее. Австрийцы оказались сильнейшими в пятницу, а в субботу на разминке инициативу перехватила «Скудерия». Но к квалификации «Мерседес» смог подтянуться к соперникам, а квалификация стала долгожданной битвой трёх равных по силе команд.

Квалификация с тремя неизвестными

В первом сегменте лидеров разделили всего две десятых секунды, а первая пятёрка уместилась в три с небольшим десятых. Кими Райкконен на «Феррари» оказался чуть быстрее, но разрывы оставались минимальны. Во втором сегменте все гранды выступали на «софте» — и в таких условиях быстрее также оказался Кими. И вновь разрыв между тремя ведущими командами составил две-три десятых. Но со стартом решающего сегмента отрыв «Феррари» вырос: в первой попытке Себастьян Феттель «привёз» «Мерседесам» более трёх десятых секунды, а быстрейшего представителя «Ред Булл» опередил на полсекунды. Хэмилтон и Боттас смогли прибавить во вторых попытках, но этого всё равно оказалось недостаточно, чтобы дотянуться до немца. Феттель, таким образом, отпраздновал третий поул подряд, в то время как «Мерседесы» расположились на втором и третьем местах. Даниэль Риккардо Макс Ферстаппен квалифицировались на четвёртом и пятом местах — «Ред Булл» проиграл времени поул порядка четыре десятых. А на шестой строчке расположился Кими Райкконен: финн поставил рекорды первых двух секторов, но допустил ошибку на третьем и бросил круг.

«Форс Индия» и «Уильямс» оживают

Сильнейшей командой в середине поля неожиданно стала «Форс Индия» — то ли длинные прямые Баку подходят их шасси, либо инженеры разобрались с новой машиной. Так или иначе, впервые в сезоне гонщики полным составом прошли в Q3: Окон на седьмой позиции, Перес — на восьмой. Девятым квалифицировался Нико Хюлькенберг , однако на стартовой решётке немец уступит свою позицию напарнику — у немца штраф в пять мест.

Очень приятный сюрприз преподнесли гонщики «Уильямса» — в Баку машина явно смотрится сильнее. Более того, Лэнсу Строллу до выхода в финальную часть не хватило одной десятой секунды — канадец занял 11-е место. Сергей Сироткин на этот раз уступил напарнику. В решающей попытке россиянин улучшил на двух первых секторах, но потерял на финальном и в итоге проиграл собственному результату три четверти секунды. Тем не менее, Сироткин занял 12-е место и пока это его лучшая квалификация в Формуле-1.

Снова не блещет в квалификации «Макларен» — Фернандо Алонсо уже в третий раз подряд занимает лишь 13-е место. И это, похоже, потолок для нового шасси из Уокинга, по крайней мере на данный момент. Стоффель Вандорн проигрывает напарнику уже четвёртую квалификацию подряд, но в этот раз бельгиец вылетает уже в первом сегменте — 15-е место. Между двумя «Макларенами» на 14-й строчке вклинился Шарль Леклер — дебютант из «Заубера» впервые в карьере прошёл дальше первого сегмента.

«Торо Россо» — в Q1 полным составом