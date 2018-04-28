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Феттель выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана, Сироткин — 12-й
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Феттель выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана, Сироткин — 12-й 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель выиграл квалификацию к гонке Гран-при Азербайджана. Второе место досталось гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону, третьим стал его напарник по команде Валттери Боттас.
Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин впервые в карьере прошёл во второй сегмент квалификации и стал двенадцатым, его партнёр по команде Лэнс Стролл показал одиннадцатый результат.
Формула-1. Гран-при Азербайджана. Квалификация
1. Себастьян Феттель («Феррари») 2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 3. Валттери Боттас («Мерседес») 4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») 6. Кими Райкконен («Феррари») 7. Эстебан Окон («Форс Индия») 8. Серхио Перес («Форс Индия») 9. Нико Хюлькенберг («Рено») 10. Карлос Сайнс («Рено») Не прошли в третий сегмент: 11. Лэнс Стролл («Уильямс») — 1.43,585 12. Сергей Сироткин («Уильямс») — 1.43,886 13. Фернандо Алонсо («Макларен») — 1.44,019 14. Шарль Леклер («Заубер») — 1.44,074 15. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.44,759 Не прошли во второй сегмент: 16. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1.44,489 17. Пьер Гасли («Торо Россо») — 1.44,496 18. Маркус Эрикссон («Заубер») — 1.45,541 19. Брендон Хартли («Торо Россо») — 1.57,354 20. Ромен Грожан («Хаас»)
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