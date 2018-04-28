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Коробка передач и шасси на машине Сироткина не пострадали в аварии
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Коробка передач и шасси на машине Сироткина не пострадали в аварии 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: За рулем Кубань
Механики британской команды Формулы-1 «Уильямс» приступили к восстановлению болида россиянина Сергея Сироткина после аварии гонщика на третьей тренировке Гран-при Азербайджана Формулы-1. При этом команда уже успела выяснить, что в аварии не пострадали шасси и коробка передач. Это облегчит ремонт, к тому же Сироткин избежит потери пяти позиций на стартовой решётке азербайджанского этапа.
«Напряжённая пауза для ребят, которые начинают работу по восстановлению автомобиля Сергея к квалификации. И шасси, и коробка передач в порядке», — написала пресс-служба команды в твиттер-аккаунте «Уильямса».
Квалификация Гран-при Азербайджана начнётся в 16:00 по московскому времени.
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