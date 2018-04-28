Феттель: «В квалификации Гран-при Азербайджана машина была потрясающей»

«Машина была потрясающей. Она продолжает становиться все лучше по мере того, как трасса эволюционирует. Я остался очень доволен своим первым быстрым кругом в Q3. Разве что в шестом и 11-м поворотах я сам чуть-чуть пожадничал, из-за чего пришлось проехать шире, чем можно было. Но в остальном это был отличный круг.

Команда отлично поработала. За ночь мы фактически переделали машину, что и позволило поехать гораздо быстрее», — цитирует Феттеля.