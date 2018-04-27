Даниэль Риккардо показал лучшее время во второй практике Гран-при Азербайджана 

Время австралийца — 1 минута 42,795 секунды.
Вторым стал пилот «Феррари» Кими Райкконен, третьим — напарник Риккардо Макс Ферстаппен. Россиянин Сергей Сироткин из «Уильямс», показавший восьмой результат на первой тренировке в Баку, на этот раз финишировал 17-м.
Формула-1. Гран-при Азербайджана
Вторая практика
1. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 1.42,7952. Кими Райкконен («Феррари») — +0,0693. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,1164. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,7755. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,8086. Фернандо Алонсо («Макларен») — +0,9057. Эстебан Окон («Форс Индия») — +1,0198. Карлос Сайнс («Рено») — +1,0399. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,18210. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,29611. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,33212. Серхио Перес («Форс Индия») — +1,34713. Ромен Грожан («Хаас») — +1,63014. Лэнс Стролл («Уильямс») — +1,66415. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,91716. Шарль Леклер («Заубер») — +2,14517. Сергей Сироткин («Уильямс») — +2,21218. Брендон Хартли («Торо Россо») — +2,25619. Стоффель Вандорн («Макларен») — +2,49320. Маркус Эрикссон («Заубер») — +3,247.