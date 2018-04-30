Тото Вольфф — о сходе Боттаса: «Самый быстрый парень не финишировал»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф отметил, что удача в гонке «Гран-при Азербайджана» была на стороне его команды. При этом Вольфф добавил, что машинам Льюиса Хэмилтона Валттери Боттаса не хватало скорости.

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Гонка в Баку завершилась победой Хэмилтона, Боттас лидировал за три круга до финиша, но получил прокол и сошел с дистанции.

— Удача — один из факторов успеха в «Формуле-1». В предыдущих гонках сейфти-кар сыграл против нас, а в минувшее воскресенье принес победу, — цитирует f1news Вольффа. — Но все равно остается ощущение, что это неправильно по двум причинам: прежде всего, потому что машинам не хватало скорости, и во-вторых, самый быстрый парень не финишировал из-за прокола, который получил, наехав на обломки на трассе за три круга до финиша.