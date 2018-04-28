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Стролл: не комментирую, что папа превратит «Уильямс» в фарм-клуб «Мерседеса»
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Стролл: не комментирую, что папа превратит «Уильямс» в фарм-клуб «Мерседеса» 

Чемпионат.com 1 час назад
Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл отказался комментировать слухи о том, что скорые инвестиции его отца Лоуренса превратят коллектив из Гроува в молодёжную команду «Мерседеса».
«Мой папа собирается сделать из «Уильямса» фарм-клуб «Мерседеса»? Я не хочу это комментировать. В целом я верю, что «Уильямс» делает хорошую работу. Сотрудничество с «Мерседесом» на таких же правах как «Феррари» сотрудничает с «Хаасом»? Я не понимаю вопроса. Я просто управляю машиной.
Что касается гонки, то стартовая позиция позволяет «Уильямсу» рассчитывать на очки, но трасса в Баку очень требовательная как к машине, так и к пилоту. Ещё важным фактором будет ветер. Сегодня я чувствовал его потоки, который исходили откуда-то из-за зданий. Особенно это влияло на поведение машины на последнем секторе. Вы видели, как мы все ошибались в 16-м повороте перед выходом на финишную прямую. Не уверен, что есть какой-то конкретный способ, как с этим бороться. Вы должны быть просто готовы к этому. Хороший гонщик всегда должен адаптировать свой пилотаж к конкретным условиям на трассе. На старте я буду рассчитывать на разумный риск, постараюсь избежать проблем. В Китае у меня это получилось. Не буду сильно усердствовать, потому что в Баку наверняка будут жёлтые флаги, остановки. В первом повороте все проблемы не решатся", — передаёт слова канадца корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
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