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Гасли: очень удивлён формой «Уильямса» в Баку
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Гасли: очень удивлён формой «Уильямса» в Баку 

Чемпионат.com 40 минут назад
Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли поделился впечатлениями от выступлений конкурентов в квалификации Гран-при Азербайджана, признав, что его команда находится в самом конце средней группы.
«Форма «Торо Россо» скачет от этапа к этапу. Сегодня с утра я был на 13-й позиции, что в целом отражает истинную скорость команды на данный момент. В квалификации мы могли рассчитывать примерно на похожие позиции, если бы не случилось того, что случилось. Мы очень сильно отстаём от «Рено» и «Форс Индии» в Баку, баланс машины не идеален, и пока мы не смогли понять, почему так происходит.
В Бахрейне всё было идеально, а в Китае снова стало плохо. Очень удивлён формой «Уильямса» в Баку. Вероятно, им помогает силовая установка «Мерседеса». Они сделали огромный шаг вперёд. Другие команды тоже добились прогресса, что осложнило нашу задачу. Думаю, моторы «Мерседеса» и «Феррари» вполне сравнимы по мощности. «Рено» немного отстаёт. Судя по нашей скорости, «Хонда» тоже немного проигрывает.
По «Хаасу» сложно что-то сказать. Магнуссен был хорош в практиках, но в квалификации по какой-то причине не смог показать результат. Думаю, «Хаас» тоже нельзя сбрасывать со счетов. «Торо Россо» пока находится в самом конце группы команд, сражающихся в середине пелотона», — передаёт слова француза корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
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