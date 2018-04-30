Опубликовано видео с поступком Магнуссена, который возмутил Гасли

На записи видно, как француз пытается атаковать соперника из «Хааса», тот в свою очередь пресекал эти попытки всеми возможными способами и даже решился ударить бок болида «Торо Россо». После завершения Гран-при Азербайджана Гасли выразил негодование действиями Магнуссена, назвав его самым агрессивным пилотом, с которым ему когда-либо доводилось конкурировать.

Сам Кевин за борьбу с Гасли получил штраф в 10 секунд. Видео эпизода доступно на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме».