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Опубликовано видео с поступком Магнуссена, который возмутил Гасли
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Опубликовано видео с поступком Магнуссена, который возмутил Гасли 

Чемпионат.com 2 часа назад
Официальная страница Формулы-1 в «Инстаграме» опубликовало видео эпизода борьбы пилота «Хааса» Кевина Магнуссена и гонщика «Торо Россо» Пьера Гасли во время гонки Гран-при Азербайджана.
На записи видно, как француз пытается атаковать соперника из «Хааса», тот в свою очередь пресекал эти попытки всеми возможными способами и даже решился ударить бок болида «Торо Россо». После завершения Гран-при Азербайджана Гасли выразил негодование действиями Магнуссена, назвав его самым агрессивным пилотом, с которым ему когда-либо доводилось конкурировать.
Сам Кевин за борьбу с Гасли получил штраф в 10 секунд. Видео эпизода доступно на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме».
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