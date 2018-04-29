Аналитики: Гран-при Азербайджана выиграет Феттель, Сироткин не попадёт в топ-10

Сегодня, 29 апреля, на уличном автодроме в Баку состоится гонка четвёртого этапа сезона-2018 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Азербайджана. Начало гонки запланировано на 15:10 по московскому времени.