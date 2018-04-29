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Аналитики: Гран-при Азербайджана выиграет Феттель, Сироткин не попадёт в топ-10
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Аналитики: Гран-при Азербайджана выиграет Феттель, Сироткин не попадёт в топ-10 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Сегодня, 29 апреля, на уличном автодроме в Баку состоится гонка четвёртого этапа сезона-2018 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Азербайджана. Начало гонки запланировано на 15:10 по московскому времени.
Букмекеры уверены в победе гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля (1.95). Также в число основных претендентов входят пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (3.00) и Даниэль Риккардо на «Ред Булл» (7.00). Следом идут гонщик «Ред Булл» Макс Фестаппен (11.0), Валттери Боттас на «Мерседесе» (13.00) и Кими Райкконен на «Феррари» (23.0). Шансы российского пилота «Уильямса» Сергея Сироткина оценены в 1501.0. Финиш гонщика в топ-3 идёт за 151.0, а место в топ-10 — за 3.00.
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