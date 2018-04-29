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Флавио Бриаторе: «Макларену» нужно поставить в болиде телевизор для Алонсо"
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Флавио Бриаторе: «Макларену» нужно поставить в болиде телевизор для Алонсо" 

Спорт-Экспресс 23 минуты назад
Менеджер Фернандо Алонсо Флавио Бриаторе выразил мнение, что испанскому пилоту нужно покинуть «Макларен». По его словам, конюшня не прогрессирует.
— В «Макларене» все очень плохо. Там такой же двигатель, как у «Ред Булл», однако команда находится нигде, — цитирует Бриаторе Nextgen-Auto. — Чтобы Алонсо во время гонок было интересно, «Макларену» нужно поставить в болиде телевизор. Он не может выступать так, как хочет.
Не знаю, останется ли Алонсо, но «Макларен» должен прогрессировать. У них есть хороший двигатель "Рено". В прошлом году были проблемы с «Хондой», однако теперь непонятно, в чем проблема. Болид «Макларена» просто слишком медленный.
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