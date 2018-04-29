Алонсо назвал Сироткина «глупым парнем» 

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо во время «Гран-при Азербайджана» прокомментировал столкновение Нико Хюлькенберга с Сергеем Сироткиным, которое завершилось сходом россиянина. Отметим, что на трассе в Баку есть очень узкие участки.
— Какой глупый парень, — сказал Алонсо по радио. — Он сам закрыл путь. Я не понимаю.
— Видим, что на твоей машине повреждено днище, — ответили инженеру Алонсо.
— Невероятно, — продолжал ругаться на Сироткина Алонсо. — Осторожно прошел два поворота, чтобы в него врезались. Идиотизм.
Carambola Hulkenberg — Sirotkin — Alonso #AzerbaijanGP pic.twitter.com/CKC4l5YLZL
— 🇪🇸VictorF1 (@g3of1) April 29, 2018