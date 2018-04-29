Алонсо назвал Сироткина «глупым парнем»

— Какой глупый парень, — сказал Алонсо по радио. — Он сам закрыл путь. Я не понимаю.

— Видим, что на твоей машине повреждено днище, — ответили инженеру Алонсо.

— Невероятно, — продолжал ругаться на Сироткина Алонсо. — Осторожно прошел два поворота, чтобы в него врезались. Идиотизм.

Carambola Hulkenberg — Sirotkin — Alonso #AzerbaijanGP pic.twitter.com/CKC4l5YLZL

— 🇪🇸VictorF1 (@g3of1) April 29, 2018