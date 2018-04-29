Ещё
Алонсо назвал Сироткина «глупым парнем»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алонсо назвал Сироткина «глупым парнем» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо во время «Гран-при Азербайджана» прокомментировал столкновение Нико Хюлькенберга с Сергеем Сироткиным, которое завершилось сходом россиянина. Отметим, что на трассе в Баку есть очень узкие участки.
— Какой глупый парень, — сказал Алонсо по радио. — Он сам закрыл путь. Я не понимаю.
— Видим, что на твоей машине повреждено днище, — ответили инженеру Алонсо.
— Невероятно, — продолжал ругаться на Сироткина Алонсо. — Осторожно прошел два поворота, чтобы в него врезались. Идиотизм.
Carambola Hulkenberg — Sirotkin — Alonso #AzerbaijanGP pic.twitter.com/CKC4l5YLZL
— 🇪🇸VictorF1 (@g3of1) April 29, 2018
Спорт-Экспресс: последние новости
Хэмилтон выиграл "Гран-при Азербайджана", Сироткин сошел на первом круге Сергей Сироткин: "Команда проделала идеальную работу, чтобы мы могли выйти на трассу" Льюис Хэмилтон: "Боттас заслужил победу"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мустафина развелась с бобслеистом Зайцевым10
Сборная России впервые выиграла без Знарка2
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
Как проходил бой Емельяненко с Миром
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»297
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение