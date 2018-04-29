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Два гонщика «Ред Булла» столкнулись в гонке «Гран-при Азербайджана»
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Два гонщика «Ред Булла» столкнулись в гонке «Гран-при Азербайджана» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Пилоты «Ред Булла» сошли с дистанции на 41-м круге гонки «Гран-при Азербайджана». Макс Ферстаппен оборонял свою позицию от атак Даниэля Риккьярдо на протяжении большей части гонки. В первом повороте австралиец врезался в голландца, и оба гонщика завершили борьбу, вылетев с трассы.
Напомним, что на первом круге дистанции сошел российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин, который столкнулся с Фернандо Алонсо на «Макларене».
SAFETY CAR DEPLOYED (LAP 41/51) Cars are going through the pit lane as the debris is cleared#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/NjwfVcDNZM
— Formula 1 (@F1) 29 апреля 2018 г.
Спорт-Экспресс: последние новости
Сергей Сироткин: "Команда проделала идеальную работу, чтобы мы могли выйти на трассу" Хэмилтон выиграл "Гран-при Азербайджана", Сироткин сошел на первом круге Сироткин рискует пропустить квалификацию "Гран-при Азербайджана" из-за разбитого болида
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