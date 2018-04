Два гонщика «Ред Булла» столкнулись в гонке «Гран-при Азербайджана»

Пилоты «Ред Булла» сошли с дистанции на 41-м круге гонки «Гран-при Азербайджана». Макс Ферстаппен оборонял свою позицию от атак Даниэля Риккьярдо на протяжении большей части гонки. В первом повороте австралиец врезался в голландца, и оба гонщика завершили борьбу, вылетев с трассы.

Напомним, что на первом круге дистанции сошел российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин , который столкнулся с Фернандо Алонсо на «Макларене».

SAFETY CAR DEPLOYED (LAP 41/51) Cars are going through the pit lane as the debris is cleared#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/NjwfVcDNZM

— Formula 1 (@F1) 29 апреля 2018 г.