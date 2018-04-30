Ф-1 в Баку: столкновение «Ред Булл», победа Хэмилтона и невезение Феттеля

Кто виноват в столкновении Риккардо и Ферстаппена и фатальное невезение Валттери Боттаса — СМИ обсуждают Гран-при Азербайджана.

Гран-при Азербайджана получился полным событий и перевернул всё с ног на голову. Себастьян Феттель мог одержать третью победу в сезоне, но в итоге лишь упустил лидерство в чемпионате. Валттери Боттас, которому в одиночку удалось тактически переиграть всю «Феррари» и выйти вперёд, вообще не добрался до финиша из-за валявшихся на трассе обломков. А победу одержал Льюис Хэмилтон , до этого проигравший напарнику две квалификации и вновь смотревшийся куда скромнее финна.

Эти и другие события четвёртого этапа Формулы-1 — в обзоре зарубежной прессы.

«Непредсказуемые гонки бывают жестоки»

«В чемпионате лидирует не тот пилот «Мерседеса»», — под таким заголовком на сайте американского телеканала ESPN вышла заметка Лоуренса Эдмондсона. «Если бы на трассе не было обломков, Боттас сейчас лидировал бы в чемпионате с 65 очками. У Феттеля было бы 64, у Льюиса — 63, — пишет он. — Но на деле прокол отбросил Валттери на четвёртое место в чемпионате — в 30 очках позади Хэмилтона. Непредсказуемые гонки отлично смотрятся, но бывают невыносимо жестоки».

«В общей сложности этот прокол стоил Боттасу 33 очков относительно Хэмилтона, и для гонщика, у которого ещё нет контракта на следующий год, это серьёзный удар, — продолжает автор ESPN. — Если Валттери удастся это преодолеть и он будет столь же силён в Барселоне, то у него появится шанс восстановить справедливость. Однако в паддоке у многих возникло ощущение, что внезапная победа в Баку станет своего рода рестартом для Льюиса Хэмилтона, и в таком случае те обломки могут похоронить всю оставшуюся карьеру финна».

Люк Смит на страницах портала Crash вспоминает другие гонки, в которых Льюис Хэмилтон победил больше за счёт удачи и других обстоятельств, но журналист отмечает, что даже в сравнении с ними гонка в Баку для британца куда важнее.

«В Гран-при Монако-2008 году всё сложилось в его пользу. На Гран-при Турции в 2010-м британца вывело вперёд, казалось, какое-то божественное вмешательство. В прошлом году в Сингапуре победы Льюиса не ожидали даже в команде. Но победа в Баку важнее других в этом списке, поскольку он позволяет забыть неудачный старт сезона и начать борьбу заново, — пишет Смит. — В то же время Себастьян Феттель мог выиграть четыре гонки из четырёх и уверенно лидировать в чемпионате, а вместо этого немец в четырёх очках позади Хэмилтона. Какую роль эти очки сыграют в конце сезона? Если сезон будет продолжаться в том же духе, победа Хэмилтона в Баку окажется бесценной».

Коллега Смита по сайту Crash Льюис Ларкэм добавляет, что, несмотря на победу, у «Мерседеса» остаются проблемы с машиной — и они даже серьёзнее, чем в прошлом году. «Хэмилтон считает, что управлять новым „Мерседесом“ труднее, чем прошлогодней „дивой“. Льюис победил в Баку, но на протяжении всего уик-энда он уступал в темпе Валттери Боттасу и опередил напарника только после драматичного прокола за три круга до финиша. И это первая за четыре гонки победа „Мерседеса“ — инженерам не всегда удаётся эффективно работать с новой резиной. Хэмилтон утверждает, что „Мерседес“ уступает „Феррари“», — пишет Ларкэм.

В Италии поражение Феттеля восприняли более чем философски. «Порой одной ошибки достаточно, чтобы лишиться всего или почти всего. Так произошло с Феттелем. То, что удача подарила ему в Австралии, она забрала в Баку», — пишет журналист La Corriere della Sera Даниэле Спаричи. «Следующие гонки покажут, изменилась ли расстановка сил, но даже в Азербайджане вплоть до появления сейфти-кара Феттель держал гонку в руках», — добавляет на страницах La Gazzetta dello Sport Гьюсто Ферронато.

«Неизбежность была очевидна»

Даниэль Риккардо и Хельмут Марко. Макс Ферстаппен стали главными антигероями гонки в Баку — «Ред Булл» не смог побороться с лидерами, и вместо этого гонщики начали воевать друг с другом. Несколько раз их борьба чуть не привела к аварии, но пилотов это не остановило, и когда до финиша оставалось всего 12 кругов, они всё-таки столкнулись. В «Ред Булл» заявили, что виноваты в равной степени оба гонщика, Ники Лауда сказал, что вина на 70% лежит на Ферстаппене, который непредсказуемо менял траектории перед напарником, а остальные продолжают спорить. На этом фоне любопытно мнение австралийского журналиста — он утверждает, что виноваты в произошедшем Кристиан Хорнер

«Неизбежность финала схватки Риккардо и Ферстаппена была очевидна всем, кроме тех, кто мог её вовремя остановить. Нет, речь не об улыбчивом австралийце и не о юном голландце. Речь об их руководителях, — пишет Уилл Дейл на страницах FOX Sports Australia. — Кристиан Хорнер возложил вину на обоих пилотов, но действовать надо было раньше — сценарий подобных ситуаций должен быть разобран на брифинге перед стартом».

«Хельмут Марко заявил, что «Ред Булл» традиционно не даёт гонщикам приказов из боксов — и так уж они эффективны, если вспоминать «Мульти-21»? — задаётся вопросом Дейл. — Но не стоит делить всё на чёрное и белое. Гонщики должны прекратить борьбу после первого же контакта, пусть и незначительного. Это расстроило бы Риккардо, зато оба были бы на финише. Только время покажет, станет ли этот эпизод единичным случаем и все ли запомнят, что в слове «команда» нет буквы «я». Но если ситуация повторится, «Ред Булл» стоит иметь в запасе что-то посильнее призывов к спокойствию».

«Можно ли оценить шестое место как победу?»

Пилотом дня по итогам Гран-при Азербайджана болельщики выбрали Шарля Леклера — дебютант привёз «Заубер» на шестое место (лучший результат команды после Сочи-2015) и завоевал свои первые очки в «Больших призах». Успех монегаска отмечают почти все СМИ.

«Событий в Гран-при Азербайджана хватило бы на три обычных гонки. Себастьян Феттель был быстрее всех, Валттери Боттас оказался самым дисциплинированным, а самым счастливым стал Льюис Хэмилтон. И у каждого из них по ходу гонки были неудачные моменты. Но один гонщик прошёл всю гонку безошибочно — Шарль Леклер из «Заубера», — хвалит дебютанта обозреватель Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт. — Среди многочисленных ошибок и провалов только Леклера упрекнуть не в чем. Он хорошо стартовал, обогнал Лэнса Стролла, сдержал Фернандо Алонсо и принёс команде восемь очков».

«Можно ли оценить шестое место как победу? Да, если это ваша четвёртая гонка в Формуле-1, если вы великолепно проехали квалификацию, а в гонке были ещё лучше. Юниор «Заубера» растёт, он — пилот уик-энда», — отмечает успех воспитанника «Феррари» La Corriere della Sera.

Не остался незамеченным и очередной успех Фернандо Алонсо — испанец вновь занял седьмое место и по-прежнему держится в чемпионате шестым — лучшим позади пилотов топ-команд. «Фернандо Алонсо назвал Гран-при Азербайджана одной из своих лучших гонок — испанец вновь вытащил отстающую MCL33 туда, где она не должна находиться. И это при том, что на первом круге Алонсо пробили два колеса. Фернандо остаётся одним из двоих пилотов, опередивших напарников во всех квалификациях сезона (ещё один — Нико Хюлькенберг . — Прим. „Чемпионата“.), а теперь представьте что было бы, если бы у Алонсо была машина получше», — пишет о Фернандо Sky Sports.

«Не хватает опыта»

Для Сергея Сироткина Гран-при Азербайджана продлился всего три поворота. Тем не менее, впервые в сезоне «Уильямс» в полном составе вышел во второй сегмент квалификации и продемонстрировал потенциал бороться за выход в Q3, а в воскресенье Лэнс Стролл принёс команде первые очки. В первой десятке боролся и Сергей Сироткин, правда, совсем недолго.

«Гран-при Азербайджана — пока самый сильный уик-энд в исполнении Сергея Сироткина в Формуле-1, хотя гонщик снова покидает трассу с пустыми руками — только у него и Ромена Грожана по-прежнему нет очков. Зато благодаря восьмому месту Лэнса Стролла «Уильямс» открывает счёт в Кубке конструкторов», — отмечает Люк Смит из Crash.

«„Уильямс“ всегда хорош на сверхскоростных трассах, и россиянин наглядно продемонстрировал это в квалификации. Но на старте он продемонстрировал нехватку опыта и врезался в Переса, что обошлось ему в три штрафных балла», — объясняет неудачу Сироткина Майкл Делейни, журналист портала F1i.

«Несмотря на неприятную аварию в третьей тренировке, в квалификации россиянин вернулся с лушим для себя результатом. Но уже после трёх поворотов гонки всю ту первоклассную работу, которую Сироткин проделал за уик-энд, можно было выбросить в корзину», — подытоживает Sky Sports.