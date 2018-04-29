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Валттери Боттас: «Десять пинт пива, и я буду в порядке»
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Валттери Боттас: «Десять пинт пива, и я буду в порядке» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Motorsport.com
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас признался, что очень расстроен после гонки «Гран-при Азербайджана». Финн, лидировавший за несколько кругов до финиша, сошел с дистанции из-за прокола заднего правого колеса.
— Это простое невезение, неудача, — цитирует ВВС Боттаса. — Десять пинт пива и, возможно, я буду в порядке. Нужно пройти через это. Это часть гонок. Но сейчас чувствую большое разочарование. Уличные трассы всегда сложны, здесь всегда много аварий. Я не знал, что именно случилось. Мне просто не повезло.
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