Валттери Боттас: «Десять пинт пива, и я буду в порядке»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас признался, что очень расстроен после гонки «Гран-при Азербайджана». Финн, лидировавший за несколько кругов до финиша, сошел с дистанции из-за прокола заднего правого колеса.

— Это простое невезение, неудача, — цитирует ВВС Боттаса. — Десять пинт пива и, возможно, я буду в порядке. Нужно пройти через это. Это часть гонок. Но сейчас чувствую большое разочарование. Уличные трассы всегда сложны, здесь всегда много аварий. Я не знал, что именно случилось. Мне просто не повезло.