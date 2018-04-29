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Кими Райкконен: «Старался как можно дольше удерживать шины в рабочем состоянии»
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Кими Райкконен: «Старался как можно дольше удерживать шины в рабочем состоянии» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Пилот "Феррари" Кими Райкконен отметил, что гонка «Гран-при Азербайджана» получилась для него тяжелой. Он финишировал вторым, но на первом круге поучаствовал в столкновении с Эстебаном Оконом на «Форс Индии».
— Я был внутри поворота в борьбе с Оконом, и он меня не видел, — цитирует Autosport Райкконена. — Это был не идеальный старт, но мне повезло, что я не упустил конкурентов. Трудная гонка. Приходилось отыгрываться, работать с шинами. Я старался удержать их в рабочем состоянии как можно дольше, чтобы оставаться в игре. И эти старания окупились.
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