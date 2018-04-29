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Макс Ферстаппен: Не думаю, что есть смысл искать виноватого, ведь мы одна команда
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Макс Ферстаппен: Не думаю, что есть смысл искать виноватого, ведь мы одна команда 

autosport.com.ru 56 минут назад
Гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен прокомментировал столкновение с напарником Даниэлем Риккардо на Гран При Азербайджана, когда они боролись за четвертое место.
«Крайне разочаровывающее окончание гонки для нашей команды. Без всякой на то необходимости мы потеряли огромное количество очков, — заявил Макс в интервью Sky Sports F1. — Не думаю, что есть смысл искать виноватого, ведь в конце концов мы одна команда, и произошедшее одинаково плохо для нас обоих.
До этого столкновения мы боролись жестко, но корректно, оставляя друг другу пространство. Иногда мы соприкасались колесами, но это гонки. Однако в том, что случилось в итоге, нет ничего хорошего.
Важно не допустить повторения подобного в дальнейшем. Но я не думаю, что команда запретит нам бороться друг с другом. Мы обсудим произошедшее, а там посмотрим.
У меня нет проблем с Даниэлем, ведь гонщики всегда борются до последнего дюйма. Конечно, столкновение с напарником расстраивает. Но мы очень честны друг с другом и сразу поговорили».
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