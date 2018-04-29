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Вольф о ситуации в «Ред Булл»: тяжело, когда у вас два сильных пилота
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Вольф о ситуации в «Ред Булл»: тяжело, когда у вас два сильных пилота 

Чемпионат.com 1 час назад
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал аварию Даниэля Риккардо с Максом Ферстаппеном на Гран-при Азербайджана, после которой оба пилота «Ред Булл» закончили гонку досрочно.
«Я был в ситуации Кристиана Хорнера, когда мои пилоты сталкивались в Барселоне и Спа. С одной стороны, вы хотите иметь двух равноценных пилотов, которые могут сражаться между собой. Надо напоминать ребятам, что над их машинами 24 часа в сутки работают трудяги, чтобы предоставить им максимально лучший болид. Гонщики иногда перегибают палку. Вообще всегда тяжело, когда у вас два сильных пилота, которые не боятся бороться. В этом есть свои плюсы и минусы», — передаёт слова Вольфа корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
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