Ещё
Ферстаппен и Риккьярдо получили предупреждения после столкновения
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ферстаппен и Риккьярдо получили предупреждения после столкновения 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Комиссары «Гран-при Азербайджана» вынесли предупреждение гонщикам «Ред Булла» Максу Ферстаппену и Даниэлю Риккьярдо. После гонки прошло разбирательство по поводу столкновения между ними, из-за чего оба сошли с дистанции.
— Комиссары выслушали объяснения Риккьярдо и Ферстаппена, — говорится в сообщении ФИА. — Оба пилота способствовали столкновению. Ферстаппен дважды менял траекторию, но незначительно. Риккьярдо же признал, что слишком поздно начал совершать обгонный маневр. Хотя авария случилась из-за изменения траектории Ферстаппена, мы считаем, что Риккьярдо также внес вклад в инцидент. Оба пилота выразили сожаление в беседе с комиссарами.
Отметим, что в случае накопления трех предупреждений по ходу сезона пилоты получают штраф в десять мест на старте гонки.
Спорт-Экспресс: последние новости
Алонсо назвал Сироткина "глупым парнем" Сергей Сироткин: "Команда проделала идеальную работу, чтобы мы могли выйти на трассу" Хэмилтон выиграл "Гран-при Азербайджана", Сироткин сошел на первом круге
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Емельяненко раскрыл подробности беседы с ФБР7
Российского пилота «Формулы 1» упрекнули в глупости19
Боярский решил болеть за «Тосно»7
Мустафина развелась с бобслеистом Зайцевым15
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение