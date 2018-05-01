Кристиан Хорнер: «Ферстаппен и Риккьярдо поедут на базу „Ред Булла“ и извинятся перед сотрудниками» 

Пилоты «Ред Булла» Макс Ферстаппен и Даниэль Риккьярдо извинятся перед всеми сотрудниками команды за столкновение в гонке «Гран-при Азербайджана». Они для этого нанесут визит на базу «Ред Булла» в Великобритании.
— В Испании все будет хорошо, я в этом уверен, — цитирует Sky Sports главу команды Кристиана Хорнера. — Они знают, что допустили ошибку. Это заметно по их поведению. Перед гонкой в Барселоне они отправятся в Англию, чтобы лично извиниться перед всеми сотрудниками, потому что это командный вид спорта, о чем они забыли, видимо. Они несут ответственность за свои действия, потому что работают в интересах команды, которая платит им зарплату.