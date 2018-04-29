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Кристиан Хорнер: «Оба гонщика признали свою неправоту»
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Кристиан Хорнер: «Оба гонщика признали свою неправоту» 

Спорт-Экспресс 40 минут назад
Глава «Ред Булла» Кристиан Хорнер отметил, что пилоты команды извинились за аварию в гонке «Гран-при Азербайджана». Макс Ферстаппен и Даниэль Риккьярдо сошли с дистанции после столкновения между собой.
— Они оба признают, что были неправы, — цитирует ВВС Хорнера. — Они извинились перед командой. Мы разрешили им вести борьбу, и они сами это обсуждали, но такого быть не должно. Между ними в гонке было трижды касание. Мы попросили их успокоиться, но не хотели вмешиваться в борьбу. Никто не ищет виноватого, оба разделяют вину. Мы по-прежнему будем давать им бороться, но необходимо проявлять уважение и ставить интересы команды превыше всего.
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