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Ники Лауда: «На 70 процентов в столкновении „Ред Буллов“ виноват Ферстаппен»
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Ники Лауда: «На 70 процентов в столкновении „Ред Буллов“ виноват Ферстаппен» 

Спорт-Экспресс 7 минут назад
Один из руководителей «Мерседеса» Ники Лауда считает, что в основном вина за столкновение между двумя гонщиками «Ред Булла» в гонке «Гран-при Азербайджана» лежит на Максе Ферстаппене. По его словам, Даниэль Риккьярдо виноват в меньшей степени.
— Мы испытывали нечто подобное два года назад, когда обе наши машины боролись на грани катастрофы, — цитирует F1i Лауду. — Лично я считаю, что на 70 процентов в аварии виноват Ферстаппен, а на 30 — Риккьярдо. Макс менял траекторию, и Даниэлю некуда было деваться. На месте боссов «Ред Булла» я бы вызвал их обоих в офис и выставил счет. Это очень серьезно. Мы четко дали понять два года назад Хэмилтону и Росбергу, что так делать нельзя.
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