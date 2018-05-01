Ники Лауда: «На 70 процентов в столкновении „Ред Буллов“ виноват Ферстаппен»

Один из руководителей «Мерседеса» Ники Лауда считает, что в основном вина за столкновение между двумя гонщиками «Ред Булла» в гонке «Гран-при Азербайджана» лежит на Максе Ферстаппене. По его словам, Даниэль Риккьярдо виноват в меньшей степени.

— Мы испытывали нечто подобное два года назад, когда обе наши машины боролись на грани катастрофы, — цитирует F1i Лауду. — Лично я считаю, что на 70 процентов в аварии виноват Ферстаппен, а на 30 — Риккьярдо. Макс менял траекторию, и Даниэлю некуда было деваться. На месте боссов «Ред Булла» я бы вызвал их обоих в офис и выставил счет. Это очень серьезно. Мы четко дали понять два года назад Хэмилтону и Росбергу, что так делать нельзя.