Льюис Хэмилтон: «Феттель четыре раза менял темп перед рестартом. Это недопустимо»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил возмущение поведением гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля в гонке «Гран-при Азербайджана». Британцу не понравилось, как немец менял темп перед рестартом после первого появления машины безопасности.

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