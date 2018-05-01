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Льюис Хэмилтон: «Феттель четыре раза менял темп перед рестартом. Это недопустимо»
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Льюис Хэмилтон: «Феттель четыре раза менял темп перед рестартом. Это недопустимо» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Motorsport.com
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил возмущение поведением гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля в гонке «Гран-при Азербайджана». Британцу не понравилось, как немец менял темп перед рестартом после первого появления машины безопасности.
— В правилах говорится, что нельзя ускоряться, замедляться, потом снова повторять это, когда машина безопасности уходит с трассы, — цитирует F1i Хэмилтона. — Недопустимо блокировать машину, которая находится сзади, а потом ускоряться. Если бы не было этого правила, все так и поступали бы, удивляя своих конкурентов. Но нам не разрешается менять траекторию и темп. Это против правил. Лично я никогда так не поступал. Феттель же в Баку сделал это раза четыре. Это создает опасный прецедент, позволяющий лидеру так себя вести.
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