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Даниэль Риккьярдо: «Здорово, что команда позволяет нам бороться между собой»
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Даниэль Риккьярдо: «Здорово, что команда позволяет нам бороться между собой» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Пилот «Ред Булла» Даниэль Риккьярдо выразил разочарование гонкой «Гран-при Азербайджана». Он сошел с дистанции после столкновения с партнером по команде Максом Ферстаппеном.
— Я расстроен, думаю о случившемся, — цитирует ВВС Риккьярдо. — Здорово, что команда позволила нам бороться между собой. Мы с Максом любим это. Несколько раз опасно сближались, борьба шла на пределе. К сожалению, все вот так закончилось. Это плохая ситуация, и нам обоим тяжело. Когда шел на обгон, думал, у меня будет прострнанство.
Между мной и Максом все хорошо. Мы можем только принести извинения. Никто не хотел оказаться в такой ситуации.
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