Косаченко: яркие гонки играют на руку новому руководству «Формулы-1»

"Мало кто ожидал, что интрига в этой гонке будет так закручена, что будет такой драматизм, — сказала Косаченко. — Столько событий — это всегда здорово. Такой яркой Гран— при играет на руку организаторам, пусть это получилось не благодаря им".

"Этот сезон вообще здорово стартовал. Пять гонок, и все с интригой. Это нивелирует проблемы, с которыми столкнулось новое руководство", — добавила собеседница ТАСС.