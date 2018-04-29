Косаченко: яркие гонки играют на руку новому руководству «Формулы-1» 

МОСКВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Драматизм и интрига Гран-при Азербайджана играет на руку организаторам и руководству чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Такое мнение ТАСС высказала бывший менеджер первого российского гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова Оксана Косаченко.
Победителем Гран-при Азербайджана стал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Большую часть дистанции лидировал немец Себастьян Феттель из "Феррари", однако авария двух пилотов «Ред Булл» — голландца Макса Ферстаппена и австралийца Даниэля Риккьярдо — повлекла за собой появление на трассе машины безопасности, что сыграло на руку финну Валттери Боттасу ("Мерседес"), который вышел на первое место. Однако за несколько кругов до финиша на машине финна прокололось колесо, и победа в итоге досталась его партнеру по команде.
"Мало кто ожидал, что интрига в этой гонке будет так закручена, что будет такой драматизм, — сказала Косаченко. — Столько событий — это всегда здорово. Такой яркой Гран— при играет на руку организаторам, пусть это получилось не благодаря им".
"Этот сезон вообще здорово стартовал. Пять гонок, и все с интригой. Это нивелирует проблемы, с которыми столкнулось новое руководство", — добавила собеседница ТАСС.
В общем зачете «Формулы-1» после четырех гонок на первое место поднялся Хэмилтон, набрав 70 очков, вторым идет немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель (66), который занял в гонке Гран-при Азербайджана четвертое место, на третьей позиции — финн Кими Райкконен из «Феррари» (48).