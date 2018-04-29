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Эстебан Окон: «О чем говорить с Райкконеном? Он же не разговаривает!»
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Эстебан Окон: «О чем говорить с Райкконеном? Он же не разговаривает!» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Пилот «Форс Индии» Эстебан Окон обвинил гонщика "Феррари" Кими Райкконена в аварии, случившейся на старте гонки «Гран-при Азербайджана». Француз сошел с дистанции после столкновения с финном.
— Я отлично начал гонку, здорово прорвался во втором повороте, — цитирует F1i Окона. — Я оказался перед Райкконеном. Я был перед ним и не знаю, что он там сделал. Возможно, он отпустил тормоза, поэтому влетел в меня и выбил. Мы упустили прекрасную возможность после отличного старта.
Поговорить с Кими? О чем? Он же не разговаривает! Он явно ощущает себя не в своей тарелке. Вчера он ошибся, сегодня еще раз ошибся.
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