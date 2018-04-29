Эстебан Окон: «О чем говорить с Райкконеном? Он же не разговаривает!»

Пилот «Форс Индии» Эстебан Окон обвинил гонщика "Феррари" Кими Райкконена в аварии, случившейся на старте гонки «Гран-при Азербайджана». Француз сошел с дистанции после столкновения с финном.

— Я отлично начал гонку, здорово прорвался во втором повороте, — цитирует F1i Окона. — Я оказался перед Райкконеном. Я был перед ним и не знаю, что он там сделал. Возможно, он отпустил тормоза, поэтому влетел в меня и выбил. Мы упустили прекрасную возможность после отличного старта.

Поговорить с Кими? О чем? Он же не разговаривает! Он явно ощущает себя не в своей тарелке. Вчера он ошибся, сегодня еще раз ошибся.