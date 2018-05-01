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В регламент «Формулы-1» внесены изменения
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В регламент «Формулы-1» внесены изменения 

Газета.Ru 20 минут назад
Фото: Газета.Ru
Стратегическая группа, комиссия «Формулы-1» и Всемирный совет по автоспорту приняли решение внести поправки в технический регламент об увеличении числа обгонов в заездах, передает "Советский спорт".
"В дополнение к аэродинамическим изменениям, которые были ратифицированы, FIA продолжает оценивать ряд мер, направленных на то, чтобы повысить число обгонов", — говорится в сообщении пресс-службы Международной автомобильной федерации (FIA).
Таким образом, согласно нововведениями с 2019 года размер переднего антикрыла будет увеличен, а заднее актикрыло будет более широким и изогнутым.
Ранее сообщалось, что российский гонщик «Формулы-1» Сергей Сироткин, который выступает за команду «Уильямс», был оштрафован судьями FIA за аварию на Гран-при Азербайджана «Формулы-1».
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