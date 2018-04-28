Видео. Гонщики Red Bull Racing устроили в Баку гонку на «Ниве»

Видео. Гонщики Red Bull Racing устроили в Баку гонку на «Ниве»Накануне старта гоночного уик-энда Формулы 1 — Гран При Азербайджана 2018 — пилоты команды Red Bull Racing Даниэль Риккиардо и Макс Ферстаппен устроили в окрестностях Баку соревнования на внедорожнике «Нива», «зарубившись» с местными джигитами.

Конечно, видео носит лишь юмористический характер и подготовлено по сценарию маркетологов RBR. Тем не менее, узнать, чем в итоге завершилась гонка на отечественных внедорожниках Lada 4×4 между гонщиками Ф-1 и азербайджанскими ребятами, можно увидеть на видеоролике выше.