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Видео. Гонщики Red Bull Racing устроили в Баку гонку на «Ниве»
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Видео. Гонщики Red Bull Racing устроили в Баку гонку на «Ниве» 

Daily-Motor 28 апреля 2018
Фото: Daily-Motor
Видео. Гонщики Red Bull Racing устроили в Баку гонку на «Ниве»Накануне старта гоночного уик-энда Формулы 1 — Гран При Азербайджана 2018 — пилоты команды Red Bull Racing Даниэль Риккиардо и Макс Ферстаппен устроили в окрестностях Баку соревнования на внедорожнике «Нива», «зарубившись» с местными джигитами.
Конечно, видео носит лишь юмористический характер и подготовлено по сценарию маркетологов RBR. Тем не менее, узнать, чем в итоге завершилась гонка на отечественных внедорожниках Lada 4×4 между гонщиками Ф-1 и азербайджанскими ребятами, можно увидеть на видеоролике выше.
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