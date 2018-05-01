Пилот «Формулы-1» Феттель подвел итоги Гран-при Азербайджана

"Гонка сложилась неплохо, у нас был хороший темп. Иногда такое случается: я получил шанс на победу, реализовать его не получилось, но было бы неправильно не попытаться атаковать.

Сегодня машина оказалась фантастически быстра, посмотрим, что принесут следующие гонки. Нужно сохранять позитивный настрой и продолжать работу", — цитирует Феттеля F1News.Ru