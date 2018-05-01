Пилот «Формулы-1» Феттель подвел итоги Гран-при Азербайджана 

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель рассказал о гонке Гран-при Азербайджана, где он стал четвертым. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Гонка сложилась неплохо, у нас был хороший темп. Иногда такое случается: я получил шанс на победу, реализовать его не получилось, но было бы неправильно не попытаться атаковать.
Сегодня машина оказалась фантастически быстра, посмотрим, что принесут следующие гонки. Нужно сохранять позитивный настрой и продолжать работу", — цитирует Феттеля F1News.Ru.
Ранее британский автогонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке Гран-при Азербайджана.