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Пилот «Формулы-1» Феттель подвел итоги Гран-при Азербайджана
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Пилот «Формулы-1» Феттель подвел итоги Гран-при Азербайджана 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Пилот "Феррари" Себастьян Феттель рассказал о гонке Гран-при Азербайджана, где он стал четвертым. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Гонка сложилась неплохо, у нас был хороший темп. Иногда такое случается: я получил шанс на победу, реализовать его не получилось, но было бы неправильно не попытаться атаковать.
Сегодня машина оказалась фантастически быстра, посмотрим, что принесут следующие гонки. Нужно сохранять позитивный настрой и продолжать работу", — цитирует Феттеля F1News.Ru.
Ранее британский автогонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке Гран-при Азербайджана.
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