Формула-1 запустит эксклюзивное шоу в «Твиттере»

Организаторы Формулы-1 объявили о новом проекте, который стартует с Гран-при Испании в мае — после финиша гонки на официальной странице чемпионата мира в «Твиттере» будет идти F1 Live Show.

Репортёр Уилл Бакстон, соведущими которого станут известные личности из мира Формулы-1, будет вести прямое включение из паддока после церемонии награждения призёров.

Заявлено, что в рамках F1 Live Show в эфире будут интервью с пилотами, руководителями команд и инженерами, сообщает официальный пресс-релиз Формулы-1.