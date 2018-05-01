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Формула-1 запустит эксклюзивное шоу в «Твиттере»
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Формула-1 запустит эксклюзивное шоу в «Твиттере» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Организаторы Формулы-1 объявили о новом проекте, который стартует с Гран-при Испании в мае — после финиша гонки на официальной странице чемпионата мира в «Твиттере» будет идти F1 Live Show.
Репортёр Уилл Бакстон, соведущими которого станут известные личности из мира Формулы-1, будет вести прямое включение из паддока после церемонии награждения призёров.
Заявлено, что в рамках F1 Live Show в эфире будут интервью с пилотами, руководителями команд и инженерами, сообщает официальный пресс-релиз Формулы-1.
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