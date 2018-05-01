Лукьянюк попал в аварию на тестах перед Ралли Канарских островов

Российский гонщик чемпионата Европы по ралли Алексей Лукьянюк , который после победы на первом этапе сезона-2018 Ралли Азорских островов является лидером чемпионата, попал в аварию на тестах перед второй гонкой сезона на Канарских островах.

Россиянин стал не единственным, кто разбил машину — также проблемы возникли у испанца Ивана Ареса и британца Криса Инграма. Как сообщает официальный сайт чемпионата Европы по ралли, никто из членов экипажей не пострадал, а техника повреждена не слишком серьёзно.