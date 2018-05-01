Ещё
Лукьянюк попал в аварию на тестах перед Ралли Канарских островов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лукьянюк попал в аварию на тестах перед Ралли Канарских островов 

Чемпионат.com 1 час назад
Российский гонщик чемпионата Европы по ралли Алексей Лукьянюк, который после победы на первом этапе сезона-2018 Ралли Азорских островов является лидером чемпионата, попал в аварию на тестах перед второй гонкой сезона на Канарских островах.
Россиянин стал не единственным, кто разбил машину — также проблемы возникли у испанца Ивана Ареса и британца Криса Инграма. Как сообщает официальный сайт чемпионата Европы по ралли, никто из членов экипажей не пострадал, а техника повреждена не слишком серьёзно.
Чемпионат.com: последние новости
Хэмилтон выиграл гонку Гран-при Азербайджана, Сироткин сошёл Сироткин: завтра у «Уильямса» лучший шанс набрать первые очки в сезоне Формула-1. Гран-при Азербайджана. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Родченков наносит ответный удар66
Россию лишили Кубка мира по биатлону43
Шарапова выложила фото из бара6
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»304
«Пятая колонна не хочет видеть меня тренером „Локо“4
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение