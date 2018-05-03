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«Мерседес»: мы не успели предупредить Боттаса об обломках на трассе
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«Мерседес»: мы не успели предупредить Боттаса об обломках на трассе 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Motorsport.com
Главный гоночный инженер «Мерседеса» в Формуле-1 Эндрю Шовлин объяснил, почему команда не предупредила Валттери Боттаса об обломках на трассе, в результате наезда на который финн проколол колесо и сошёл, лидируя, на Гран-при Азербайджана.
«Мы просто не видели те обломки заранее. Мусор на трассе мы заметили за полсекунды или секунду до того, как Валттери проехал по нему. Если бы видели обломки заранее, то предупредили бы Боттаса, как делали это в других случаях. Мы всегда смотрим за состоянием трассы и сообщаем своим пилотам об оптимальной траектории. В той ситуации, к сожалению, всё случилось слишком быстро, и мы не успели сообщить пилоту о мусоре», — сказал Шовлин.
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