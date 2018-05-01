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Приняты поправки в регламенте, направленные на увеличение числа обгонов в гонках «Формулы-1»
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Приняты поправки в регламенте, направленные на увеличение числа обгонов в гонках «Формулы-1» 

RT на русском 44 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Стратегическая группа, комиссия «Формулы-1» и Всемирный совет по автоспорту приняли решение о принятии поправок в технический регламент, направленные на увеличение числа обгонов в гонках.
С 2019 года будет увеличено в размере переднее антикрыло, а заднее антикрыло будет более широким и изогнутым.
«В дополнение к аэродинамическим изменениям, которые были ратифицированы, FIA продолжает оценивать ряд мер, направленных на то, чтобы повысить число обгонов», — говорится в сообщении на официальном сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
Ранее заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс заявила, что команда может прекратить своё существование, если в «Формуле-1» не введут потолок бюджетов.
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