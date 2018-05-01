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Мазепин, Латифи и Расселл отработают в Барселоне на тестах с «Форс Индия»
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Мазепин, Латифи и Расселл отработают в Барселоне на тестах с «Форс Индия» 

Чемпионат.com 1 час назад
Индийская команда Формулы-1 «Форс Индия» назвала имена пилотов, которые будут работать с ней в первой части официальных тестов по ходу сезона. Тесты пройдут в Барселоне после Гран-при Испании.
Пилот по развитию россиянин Никита Мазепин сядет за руль болида в среду, 16 мая, а днём ранее, во вторник, тестировать машину станет резервный и тест-пилот команды канадец Николас Латифи.
Пилот молодёжной программы «Мерседеса» Джордж Расселл 15 мая будет работать в составе «Форс Индия» на тестах покрышек «Пирелли», а на следующий день британец уступит место в кокпите Латифи — Николас будет единственным пилотом, кто отработает два тестовых дня.
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