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«Пирелли» представила выбор шин пилотами на Гран-при Испании
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«Пирелли» представила выбор шин пилотами на Гран-при Испании 

Чемпионат.com 57 минут назад
С 11 по 13 мая в Барселоне (Испания) состоится пятый этап чемпионата мира Формулы-1 сезона-2018. Менее чем за две недели до Гран-при поставщик шин, компания «Пирелли», представила выбор резины пилотами на уик-энд в Барселоне. Доминирующим в предпочтении пилотов стал состав «сперсофт». Десять таких комплектов выбрал российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин, девять — его напарник канадец Лэнс Стролл.
Посмотреть фото можно на официальной странице автоспортивного подразделения «Пирелли» в «Твиттере».
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