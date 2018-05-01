Комиссия «Формулы-1» намерена изменить регламент на 2019 год вопреки желанию большинства команд

Комиссия «Формулы-1» приняла решение внести изменения в регламент гонок, начиная с сезона-2019, для упрощения обгонов, которых стало гораздо меньше после последних изменений правил. Как сообщает AFP, для принятия решения комиссии пришлось пойти против мнения большинства команд. С коррективами не согласились "Феррари" , «Ред Булл», "Рено" , «Торо Россо», «Хаас» и «Макларен», однако комиссия имеет право вносить изменения, если получит поддержку как минимум четырех команд, а также спонсоров, владельцев коммерческих прав на «Формулу-1» и шинников. При этом изменения должны быть утверждены советом ФИА, где «Феррари» имеет право вето.

Ключевые изменения касаются аэродинамики переднего и заднего антикрыльев. Переднее станет шире и проще, не будет иметь большого количества элементов, задняя планка DRS также будет увеличена для усиления эффекта от использования этой системы. Все это позволит преследующим машинам плотнее держаться за преследуемыми, не теряя значительно в прижимной силе и без повышенной деградации шин.