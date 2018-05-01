Ещё
Комиссия «Формулы-1» намерена изменить регламент на 2019 год вопреки желанию большинства команд
Далее:
Читайте также:
Ещё

Комиссия «Формулы-1» намерена изменить регламент на 2019 год вопреки желанию большинства команд 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Комиссия «Формулы-1» приняла решение внести изменения в регламент гонок, начиная с сезона-2019, для упрощения обгонов, которых стало гораздо меньше после последних изменений правил. Как сообщает AFP, для принятия решения комиссии пришлось пойти против мнения большинства команд. С коррективами не согласились "Феррари", «Ред Булл», "Рено", «Торо Россо», «Хаас» и «Макларен», однако комиссия имеет право вносить изменения, если получит поддержку как минимум четырех команд, а также спонсоров, владельцев коммерческих прав на «Формулу-1» и шинников. При этом изменения должны быть утверждены советом ФИА, где «Феррари» имеет право вето.
Ключевые изменения касаются аэродинамики переднего и заднего антикрыльев. Переднее станет шире и проще, не будет иметь большого количества элементов, задняя планка DRS также будет увеличена для усиления эффекта от использования этой системы. Все это позволит преследующим машинам плотнее держаться за преследуемыми, не теряя значительно в прижимной силе и без повышенной деградации шин.
Спорт-Экспресс: последние новости
Флавио Бриаторе: "Макларену" нужно поставить в болиде телевизор для Алонсо" Хэмилтон выиграл "Гран-при Азербайджана", Сироткин сошел на первом круге Два гонщика "Ред Булла" столкнулись в гонке "Гран-при Азербайджана"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Круче Овечкина: Третьяк женил внука24
Состав на ЧМ: без чемпионов и с капитаном Дацюком5
Родченков наносит ответный удар
Россию лишили Кубка мира по биатлону58
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение