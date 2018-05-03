«Макларен» назвал участников тестов в Барселоне 

Гоночная команда Формулы-1 «Макларен» назвала имена пилотов, которые примут участие в первых официальных тестах чемпионата мира по ходу сезона 2018 года.
В Барселоне после Гран-при Испании будут работать основной пилот команды бельгиец Стоффель Вандорн в первый день тестов и резервный и тест-пилот «Макларена» британец Ландо Норрис во второй день.
В тестах шин «Пирелли», которые пройдут следом, в первый день за руль болида также сядет Норрис, а второй день работы с покрышками проведёт резервный и тест-пилот команды британец Оливер Терви.