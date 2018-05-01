Роуленд и Кубица отработают за «Уильямс» на тестах в Барселоне

15-16 мая на автодроме в Барселоне (Испания) состоятся официальные тестовые заезды Формулы-1. Команда Формулы-1 «Уильямс» объявила состав пилотов, которые в ходе тестов отработают за рулём болида.

15 мая возможность выехать на трассу получит молодой пилот команды Оливер Роуленд , подписавший контракт с Гроувом в межсезонье. 16 мая на трассе в Барселоне отработает резервный пилот «Уильямса» Роберт Кубица , сообщает официальная страница команды в «Твиттере».

Пост об этом можно увидеть на странице «Уильямса» в социальной сети.