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Роуленд и Кубица отработают за «Уильямс» на тестах в Барселоне
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Роуленд и Кубица отработают за «Уильямс» на тестах в Барселоне 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: F1News.ru
15-16 мая на автодроме в Барселоне (Испания) состоятся официальные тестовые заезды Формулы-1. Команда Формулы-1 «Уильямс» объявила состав пилотов, которые в ходе тестов отработают за рулём болида.
15 мая возможность выехать на трассу получит молодой пилот команды Оливер Роуленд, подписавший контракт с Гроувом в межсезонье. 16 мая на трассе в Барселоне отработает резервный пилот «Уильямса» Роберт Кубица, сообщает официальная страница команды в «Твиттере».
Пост об этом можно увидеть на странице «Уильямса» в социальной сети.
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