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Космонавты с МКС пожелали удачи команде SMP Racing в новом сезоне
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Космонавты с МКС пожелали удачи команде SMP Racing в новом сезоне 

Вести.Ru 58 минут назад
Фото: Вести.Ru
Космонавты с Международной космической станции Антон Шкаплеров и Олег Артемьев поздравили команду SMP Racing с началом сезона и пожелали ей удачи. Об этом сообщает телеканал «Россия 24». Новый сезон чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) стартует 2 мая в Бельгии.
Команду будут представлять два экипажа. В одном из них выступит чемпион мира по автогонкам в классе «Формулы 1» британец Дженсон Баттон, первый российский пилот в «королевских гонках» Виталий Петров и еще один известный россиянин Михаил Алешин, который ранее выступал в американской серии Indycar.
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