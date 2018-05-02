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Гран-при Испании. Кубица заменит Сироткина в свободной практике
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Гран-при Испании. Кубица заменит Сироткина в свободной практике 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Барселоне с 11 по 13 мая пройдет пятый этап Формулы-1 Гран-при Испании. Руководство команды Williams объявило, что в запланированных на пятницу тренировочных заездах примет участие не россиянин Сергей Сироткин, а поляк Роберт Кубица.
Сироткин неудачно выступил на Гран-при Азербайджана, и руководство Williams решило дать ему отдых, а заодно проверить в деле резервных пилотов — британцу Оливеру Роуленду и поляку Роберту Кубице. Кубица заменит Сироткина в свободной практике в пятничных заездах.
33-летний Роберт Кубица на протяжении нескольких лет был основным гонщиком команд Sauber и Renault. Но в феврале 2011 Роберт попал в аварию и получил тяжелейшие переломы руки ноги. После долго восстановления поляк вернулся в автоспорт, и в нынешнем сезоне стал резервным пилотом Williams.
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