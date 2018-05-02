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Лэнс Стролл: «Не понимаю, почему гонку в Баку не остановили»
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Лэнс Стролл: «Не понимаю, почему гонку в Баку не остановили» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл считает, что гонку «Гран-при Азербайджана» следовало остановить после столкновения между двумя «Ред Буллами» на 40-м круге. По его словам, обломками было усеяно значительное пространство трассы.
— Обломки были повсюду: в первом повороте, в третьем, везде, — цитирует F1i Стролла. — Я думал, что гонка будет остановлена, поскольку на трассе было слишком много мусора. Но не знаю, почему такое решение не приняли. Так было бы лучше для всех. Шины очень быстро остывали, поскольку машина безопасности ехала медленно, на трассе был мусор. Имело больше смысла показать красный флаг. Тогда каждая команда могла бы сменить шины, а маршалы спокойно убрали бы обломки.
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